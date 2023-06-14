Юрий Вирт покинул ривненский "Верес".

В среду, 14 июня, состоялся ответный поединок плей-офф за право участия в УПЛ-2023/24, в котором "Верес" с крупным счетом разгромил запорожский "Металлург".

Таким образом, ривненский клуб по сумме двух игр победил "Металлург" с общим счетом 6:2 и сохранил свою прописку в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Сразу после этого матча ривненский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Юрия Вирта.

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49-летний сециалист в комментарии после матча подтвердил эту информацию. Он заявил, что принял решение уйти, потому что в клубе все настроены против него.

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым: неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.

Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять", - заявил Вирт.

Напомним, Юрий Вирт возглавил "Верес" в июне 2019 года. В своем первом сезоне он вывел ривненскую команду из Первой лиги в УПЛ. В этом сезоне клуб сохранил место в элитном дивизионе через переходные матчи.

"Верес" под руководством Вирта сыграл 111 матчей, выиграв 54 из них, 36 раз проиграл и 21 раз сыграл вничью.

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