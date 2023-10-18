Николо Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев.

Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли на допросе в прокуратуре рассказал о долгах из-за нелегальных ставок на спорт.

22-летний полузащитник признался, что на ставки его "подсадил" партнер по сборной Сандро Тонали. Отметим, что Тонали ранее признался, что делал ставки на матчи своей команды во время выступлений за "Милан" и теперь ему грозит трехлетняя дисквалификация.

"Утром мы тренировались, а после обеда я играл, чтобы убить скуку и добавить острых ощущений. Я наблюдал за тем, как ставит Тонали, спросил его, что он делает. Он сказал, что я также могу заниматься ставками, поскольку это не оставит следов и заставил меня открыть счет.

Я начал делать ставки в Тиррении во время тренировочного лагеря сборной Италии U-21.

Я оказался в состоянии стресса, вызванного долгами. Худший период я прошел в марте-апреле 2023 года. Во время матча с "Сассуоло" я допустил техническую ошибку и был заменен. Слезы на скамье запасных – это следствие мыслей о моих долгах по ставкам.

Когда я играл за "Кремонезе", мама посоветовала мне поехать лечиться. Я ездил туда несколько раз. У меня была иллюзия, что я могу обойтись без этого. На самом деле я играл на любом спортивном событии, которое смотрел по телевизору, включая футбол.

Первые ставки я делал на теннисные события, а потом уже на футбол, но я никогда не ставил на матчи "Кремонезе" и "Ювентуса".

Около 110 000 евро я задолжал одному нелегальному букмекеру, около 1,5 миллиона - другому, около 1,3 миллиона - третьему. 17 000 евро я был должен юридическому агентству в провинции Порденоне, около 31 000 евро - нелегальному банку в провинции Комо.

Долг рос, а я получал угрозы физической расправы (например: "Я сломаю тебе ноги"). Я думал, что играю только для возврата долга.

В октябре 2022 года Раду Дрегушин одолжил мне 40 000 евро. Я сказал ему, что мне нужно купить часы, а мои счета заблокировала мама", - приводит слова Фаджоли La Gazzetta Dello Sport.

Отметим, что Николо Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро.

Кроме того, 22-летнего футболиста обязали принять участие не менее чем в 10 публичных встречах, которые будут проводиться в течение 5 месяцев в аматорских спортивных ассоциациях, федеральных территориальных центрах FIGC, центрах борьбы с зависимостью от азартных игр.

Добавим, что Фаджоли могли дисквалифицировать на 3 года, однако он решил сотрудничать, признал свою вину и пошел на соглашение с FIGC, что способствовало сокращению срока отстранения.

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