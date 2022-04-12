Йожеф Сабо раскритиковал Виктора Орбана, который поддерживает РФ в войне с Украиной.

Легендарный экс-футболист и тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо разочарован позицией венгерского правительства, которое поддерживает Россию в войне с Украиной.

82-летний специалист принял решение отказаться от общение с венгерской прессой. Сабо признался, что теперь стесняется своего венгерского происхождения.

"Раньше журналисты мне звонили по телефону, мы нормально общались. Но после того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку.

Орбан просто продался Путину. Путин дал ему газ, дешево продает нефть. Вот причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропустить через свою границу помощь, которую оказывают другие страны.

Я был очень зол, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не смог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить. Я сейчас говорю об этом и начинаю плакать, вспоминая, как россияне издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас!

Еще раньше я говорил венгерским журналистам, чтобы они написали, пусть Орбан вспомнит 1956 год. Я был тогда пацаном и плакал, когда российские танки заехали в Будапешт и давили детей, женщин. Как это можно забыть? Такое нельзя прощать" - приводит слова Сабо FanDay.

Напомним, ранее Йожеф Сабо поделился своим мнением о войне, развязанной российскими оккупантами на украинской территории и назвал Путина гадиной.

Йожеф Сабо: краткая биография