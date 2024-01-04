Карло Анчелотти недоволен тем, что игроки "Реала" получили желтые карточки за разговоры с арбитром.

В среду, 3 января, мадридский "Реал" минимально обыграл "Мальорку" (1:0) в 19-м туре чемпионата Испании по футболу. Ворота "сливочных" в этой игре защищал Андрей Лунин.

Несмотря на "сухой" матч от украинца, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти все же нашел повод, чтобы наругать 24-летнего вратаря.

Как сообщает издание DefensaCentral, итальянский специалист в раздевалке накричал на Лунина за полученную желтую карточку из-за споров с арбитром. Также под раздачу попал и бразильский вингер Родриго.

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"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", - сказал Анчелотти.

Напомним, "Реал" приобрел Андрея Лунина у луганской "Зари" летом 2018 года. В текущем сезоне украинский голкипер сыграл 10 матчей в составе "сливочных", в которых пропустил 6 голов. На счету украинца 5 "сухих" игр: 4 в Ла Лиге и 1 в Лиге чемпионов.

Добавим, что после матча против "Мальорки" Карло Анчелотти заявил, что в следующей игре в основном составе будет играть испанский вратарь Кепа Аррисабалага. Андрей Лунин останется в запасе.

"В следующем матче сыграет Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке", - заявил Анчелотти.

Свой следующий матч "Реал" сыграет 6 января. В рамках 1/16 Кубка Испании по футболу "сливочные" встретятся с "Арандиной".

В 1/2 финала Суперкубка Испании "Реал" сыграет против "Атлетико". Поединок запланирован на 10 января.

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