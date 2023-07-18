Футбольные матчи следующего сезона снова будут проходить без зрителей.

Матчи чемпионата Украины по футболу в сезоне-2023/24 будут проходить без болельщиков на стадионах.

Как сообщает KDK, Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с Украинской Премьер-лигой (УПЛ) и Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) отправили запрос в Министерство молодежи и спорта Украины, чтобы вопрос допуска болельщиков на стадионы решался в каждом частном случае областными военными администрациями. Это позволило бы в некоторых регионах Украины проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах.

В Минспорта ответили, что на данный момент они не планируют вносить какие-либо изменения и ограничения сняты не будут. Кроме того, в Минстерстве отметили, что им не нравится, что это правило постоянно нарушалось в прошлом сезоне, и они требуют обеспечить его выполнение.

Видео дня

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ футбольные матчи в Украине проходят без зрителей.

Добавим, что новый сезон УПЛ стартует уже 28 июля. Откроет сезон-2023/24 поединок "Оболони" против "Колоса", который пройдет в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: