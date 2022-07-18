Шведский нападающий останется в Милане еще минимум на один сезон.

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился продолжить защищать цвета "Милана". Стороны договорились о продлении сотрудничества.

Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Новое соглашение 40-летнего футболиста с "россонери" рассчитано до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что руководители "Милана" Паоло Мальдини и Фредерик Массара лично отправились на виллу Ибрагимовича у итальянского озера Гарда, где Златан и поставил свою подпись под новым контрактом.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, по новому контракту шведский нападающий будет получать 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы, привязанные к результативным действиям.

Напомним, в мае этого года шведу сделали операцию на колене. Сообщалось, что его восстановление займет 7-8 месяцев. В октябре Ибрагимовичу исполнится 41 год.

Добавим, что по итогам прошлого сезона "Милан" стал чемпионом Италии по футболу, набрав 86 очков за 38 сыгранных туров. В следующем сезоне "россонери" сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

Всего после возвращения в "Милан" Златан сыграл 74 поединка и отличился 36 забитыми голами.

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