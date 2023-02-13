Букмекеры верят в победу "Тоттенхэма" по итогам двух матчей с "Миланом".

Во вторник, 14 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" померяется силами с лондонским "Тоттенхэмом".

Встреча команд пройдет на знаменитом стадионе "Сан Сиро" в Италии.

"Милан" на стадии группового этапа ЛЧ выступал в группе Е с "Челси" (два поражения - 0:3, 0:2), "Зальцбургом" (победа 4:0, ничья 1:1) и "Динамо" Загреб (две победы - 4:0, 3:1). "Россонери" заняли второе место, набрав 10 баллов.

Видео дня

"Милан" подходит к игре с "Тоттенхэмом" в ужасной игровой форме. Из последних пяти матчей команда Стефано Пиоли выиграла только один (против "Торино" - 1:0), проиграв при этом четыре раза: дважды "Интеру" (0:1, 0:3), "Сассуоло" (2:5) и "Лацио" (0:4).

Лондонский "Тоттенхэм" на стадии группового этапа Лиги чемпионов занял первое место в квартете с "Айнтрахтом" (победа 3:2, ничья 1:1), "Спортингом" (ничья 1:1, победа 2:0) и "Марселем" (две победы - 2:0, 2:1).

Накануне матча против "Милана" лондонский клуб потерпел разгромное фиаско в рамках АПЛ против "Лестера" (1:4). До этой игры команда Антонио Конте одержала три кряду победы, не пропустив ни одного гола: "Манчестер Сити" (1:0), "Престон" (3:0), "Фулхэм" (1:0).

Милан - Тоттенхэм: прогноз

В этом противостоянии букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. Ставки на победу "Милана" принимаются с коэффициентом 2,55. Победа "Тоттенхэма" оценена коэффициентом 3,00. Ничья - 3,25.

По мнению аналитиков, в матче "Милана" и "Тоттенхэма" не будет забито много голов. Так, на тотал голов меньше 2,5 можно сделать ставку с коэффициентом 1,79. На тотал больше 2,5 коэффициент 2,09.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,32. На гол гостей ставки принимают с коэффициентом 1,38. Поставить на "обе забьют" можно за 1,80.

Наиболее вероятным исходом матча "Милан" - "Тоттенхэм" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,50.

Проход английского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двух матчей оценен коэффициентом 1,61, а итальянцев - 2,41.

Милан - Тоттенхэм: трансляция

На территории Украины в прямом эфире матч "Милан" - "Тоттенхэм" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, во вторник, 14 февраля, состоится еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

Вас также могут заинтересовать новости: