Алессандро Флоренци на правах аренды присоединился к "Милану".

Вице-чемпион Италии "Милан" объявил о трансфере правого защитника "Ромы" Алессандро Флоренци.

Об этом "россонери" сообщили у себя в официальном Twitter.

30-летний фулбек сборной Италии отправился в аренду с правом выкупа в "Милан". Контракт действует до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Флоренци играл на правах аренды за французский ПСЖ.

Стоимость Флоренци составляет 13 миллионов евро согласно Transfermarkt. Напомним, что в составе сборной Италии Алессандро стал победителем Евро-2020.

Добавим, что "Милан" уже успел этим летом приобрести звездного чемпиона мира.

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Автор: Артем Будрин