Форвард "Милана" Франческо Камарда дебютировал в чемпионате Италии в возрасте 15 лет.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" играл против "Фиорентины".

Встреча команд проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой "россонери".

Единственный гол, который и решил исход этого матча, был забит на 45+2-й минуте игры - пенальти реализовал Тео Эрнандес.

Видео дня

"Милан" - "Фиорентина" - 1:0

Гол: Эрнандес 45+1 (пен)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 90+1), Тиав, Томори, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич 83), Чуквуэзе, Пулишич (Лофтус-Чик 61), Йович (Камарда 83)

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 81), Бонавентура (Куаме 88), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 70), Соттил (Иконе 81)

Предупреждения: Томори 56 - Артур 12, Паризи 46

Обзор матча:

Отметим, что в этой игре в составе "Милана" дебютировал 15-летний нападающий Франческо Камарда. Он вышел на замену на 84-й минуте встречи. Камарда стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Италии - в момент появления на поле ему было 15 лет и 260 дней.

Франческо на 14 дней превзошел рекорд защитника "Болоньи" Уиздома Ами.

В текущем сезоне Франческо Камарда выступал в составе "Милана" U-19 и записал на свой счет 7 голов и 2 ассиста в 13 матчах.

"Милан" набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 20 баллами идет на шестой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Милан" сыграет против "Фрозиноне", а "Фиорентина" встретится с "Салернитаной".

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