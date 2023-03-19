Виталий Миколенко начал голевую атаку, которая спасла "Эвертон" от поражения.

В субботу, 18 марта, состоялся поединок 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Эвертон".

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась вничью со счетом 2:2.

В первом тайме команды голов не забивали. На старте второй половины игры "Челси" повел в счете - на 52-й минуте гол в составе "синих" забил Жоау Феликс. На 69-й минуте "ириски" сравняли счет благодаря голу Абдулайе Дукуре. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал 11-метровый удар и снова вывел лондонцев вперед.

Удержать победный счет "Челси" не удалось - на 90-й минуте Виталий Миколенко начал атаку "Эвертона", которая завершилась взятием ворот лондонцев. Гол забил Эллис Симмс.

"Челси" - "Эвертон" - 2:2

Голы: Феликс, 52, Хаверц, 76 - Дукуре, 69, Симмс, 89

"Челси": Аррисабалага, Фофана (Чалоба, 86), Кулибали, Бадьяшиль, Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Чилуэлл, Пулишич (Галлахер, 62), Хаверц, Феликс (Чуквуэмека, 86)

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Миколенко, 84), Кин, Тарковски, Годфри, Ивоби, Дукуре, Гуйе (Симмс, 79), Онана, МакНил, Грэй

Предупреждения: Кулибали, Джеймс - Гуйе, МакНил

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик был в заявке на этот матча, однако на поле так и не вышел, просидев всю игру на скамейке для запасных.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на замену на 84-й минуте. Украинец получил от статистического портала WhoScored 6,1 балла.

По итогам этого противостояния "Челси" набрал 38 очков и остался на десятой позиции турнирной таблицы АПЛ. "Эвертон" с 26 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре АПЛ "Челси" встретится с "Астон Виллой" (1 апреля), а "Эвертон" сыграет против "Тоттенхэма" (3 апреля).

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