В следующем раунде Кубка Англии "Эвертон" встретится с "Лутоном".

В среду, 17 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Эвертон" принимал "Кристал Пэлас".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась победой "ирисок".

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеша. Он отличился на 42-й минуте.

Видео дня

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 1:0

Гол: Андре Гошеш, 42

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на эту игру в основном составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,0 балла.

В следующем раунде Кубка Англии по футболу "Эвертон" сыграет против "Лутона".

Добавим, что свой следующий поединок "Эвертон" проведет 30 января. В рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги "ириски" померяются силами с лондонским "Фулхэмом".

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