Знаменитый в прошлом футболист Эшли Коул вошел в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который возглавил "Эвертон".
Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".
Интересно, что Коул выступал на позиции левого защитника и теперь сможет передать свой опыт украинцу Виталию Миколенко, который играет за мерсисайдский клуб.
41-летний Коул защищал цвета лондонских "Арсенала" и "Челси", а по завершению карьеры игрока стал тренером. Он был наставником в академии "Челси", а также в молодежной сборной Англии.
Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵— Everton (@Everton) February 3, 2022
"Эвертон": результаты в сезоне
- "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на четыре очка опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).
- Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".
- Следующий матч в АПЛ "Эвертон" проведет 8 февраля против "Ньюкасла".
Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий зарабатывает в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Миколенко дебютировал за новый клуб в Кубке Англии и отыграл 120 минут на поле.
- В АПЛ украинский защитник дебютировал в матче против "Норвича" (1:2).