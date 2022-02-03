Эшли Коул стал помощником Фрэнка Лэмпарда.

Знаменитый в прошлом футболист Эшли Коул вошел в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который возглавил "Эвертон".

Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".

Интересно, что Коул выступал на позиции левого защитника и теперь сможет передать свой опыт украинцу Виталию Миколенко, который играет за мерсисайдский клуб.

41-летний Коул защищал цвета лондонских "Арсенала" и "Челси", а по завершению карьеры игрока стал тренером. Он был наставником в академии "Челси", а также в молодежной сборной Англии.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵 — Everton (@Everton) February 3, 2022

"Эвертон": результаты в сезоне

"Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на четыре очка опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).

Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч в АПЛ "Эвертон" проведет 8 февраля против "Ньюкасла".

Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"