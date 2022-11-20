Металлист-1925 добыл вторую кряду победу в чемпионате Украины.

В воскресенье, 20 ноября, были сыграны два матча в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первой игре "Минай" принимал харьковский "Металлист". Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит под занавес встречи. На 86-й минуте Вишневский после передачи Дмитрука отправил мяч в сетку ворот гостей.

"Минай" - "Металлист" - 1:0

Гол: Вишневский, 87

"Минай": Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин (Рогозинский, 90+2), Хахлев, Витенчук, Кулиев (Колесник, 77), Твердохлиб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневский (Байдал, 88)

"Металлист": Костык, Мызюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплиенко, Ралюченко, Коркишко (Кныш, 19), Багачанский (Панасенко, 58), Пидлепенец, Картушов (Демченко, 84), Прядун

Предупреждения: Трубочкин, 90+1, Колесник, 90+5 - Романюк, 50, Клименчук, 56, Ралюченко, 69, Шамич, 90

Обзор матча:

Во втором поединке игрового дня криворожский "Кривбасс" встречался с "Металлистом-1925". Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Оба забитые мяча пришлись на первую половину встречи. Сначала Роман Дебелко срезал мяч в свои ворота, а удвоил преимущество своей команды Андрей Борячук.

"Кривбасс" - "Металлист-1925" - 0:2

Голы: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

"Кривбасс": Сарнавский, Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец, Банада, Капич (Татарков, 46), Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60), Дебелко (Хобленко, 59)

"Металлист-1925": Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Вачиберадзе, Ременюк, Кравченко, Габелок, Русин (Дмитренко, 78), Борячук (Чирук, 67)

Предупреждения: Якимец, 65 - Габелок, 56

Обзор матча:

После 14-ти сыгранных туров "Металлист-1925" идет на 8-й строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков. "Металлист" же занимает 10-ю строчку с 15 очками.

"Минай" расположился на 11-м месте с 13-ю баллами, а "Кривбасс" занимает 13-е место, имея в своем активе 12 набранных баллов.

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