Бразильский экс-игрок "Шахтера" Фред пострадал от фанатов "Лидса".

В рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу среди команд элитного дивизиона "Лидс" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". Игра завершилась скандалом из-за действий фанатов хозяев поля.

Как сообщает Sky Sports, после того, как футболисты "МЮ" забили третий гол в ворота "Лидса", фанаты этой команды разозлились и решили отомстить, обстреляв игроков "красных дьяволов" из ракетниц.

Один из снарядов попал в бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Фреда. Также пострадал 19-летний форвард манкунианцев Антони Эланга, которому снаряд попал в голову. Им понадобилась помощь врачей.

Футбольная ассоциация Англии уже связалась с местной полицией и принялись расследовать скандальный эпизод.

Добавим, что поединок завершился победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2. Подопечные Ральфа Рангника добились преимущества в два мяча в конце первой половине игры, но умудрились пропустить дважды в начале второго тайма, однако потом смогли отметиться еще двумя мячами.

"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4

Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 - Магуайр, 34, Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Эланга, 89

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрюйк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Мактоминей, Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Санчо, Роналду

Предупреждения: Стрюйк, Эйлинг, Форшоу, Рафинья, Клих, Фирпо - Роналду, Мактоминей, Шоу

Обзор матча:

Чемпионат Англии: положение команд в лиге