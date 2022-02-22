В рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу среди команд элитного дивизиона "Лидс" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". Игра завершилась скандалом из-за действий фанатов хозяев поля.
Как сообщает Sky Sports, после того, как футболисты "МЮ" забили третий гол в ворота "Лидса", фанаты этой команды разозлились и решили отомстить, обстреляв игроков "красных дьяволов" из ракетниц.
Один из снарядов попал в бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Фреда. Также пострадал 19-летний форвард манкунианцев Антони Эланга, которому снаряд попал в голову. Им понадобилась помощь врачей.
Футбольная ассоциация Англии уже связалась с местной полицией и принялись расследовать скандальный эпизод.
Добавим, что поединок завершился победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2. Подопечные Ральфа Рангника добились преимущества в два мяча в конце первой половине игры, но умудрились пропустить дважды в начале второго тайма, однако потом смогли отметиться еще двумя мячами.
"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4
Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 - Магуайр, 34, Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Эланга, 89
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрюйк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Мактоминей, Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Санчо, Роналду
Предупреждения: Стрюйк, Эйлинг, Форшоу, Рафинья, Клих, Фирпо - Роналду, Мактоминей, Шоу
Обзор матча:
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидером первенства является "Манчестер Сити" с 63 баллами в активе. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 57 очками. Третья строчка за "Челси" - 50 очков.
- "Манчестер Юнайтед" за 26 сыгранных туров заработал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Лидс" с 23 баллами идет на 15-й строчке.
- В зоне вылета ангдийской Премьер лиги находятся: "Уотфорд" (18-е место, 18 очков), "Бернли" (19-е место, 17 очков), "Норвич" (20-е место, 17 очков).
- Следующий матч "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Атлетико" на выезде, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.