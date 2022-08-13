Французское издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой мяч". Феноменальный Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в тридцатку номинантов на престижную награду.
35-летний аргентинец - действующий обладатель "Золотого мяча". Месси завоевывал эту награду 7 раз - в истории ни один футболист не делал подобного. У Криштиану Роналду 5 "Золотых мячей" и в этом году он попал в номинанты на награду.
Полный список претендентов на "Золотой мяч-2022":
Голкиперы:
Тибо Куртуа ("Реал", национальность – Бельгия)
Майк Меньян ("Милан", национальность – Франция)
Защитники:
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", национальность – Англия)
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", национальность – Нидерланды)
Жоау Канселу ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)
Антонио Рюдигер ("Реал", национальность – Германия)
Полузащитники:
Йозуа Киммих ("Бавария", национальность – Германия)
Казэмиро ("Реал", национальность - Бразилия)
Фабинью ("Ливерпуль", национальность – Бразилия)
Филипп Фоден ("Манчестер Сити", национальность – Англия)
Лука Модрич ("Реал", национальность – Хорватия)
Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", национальность – Бельгия)
Кристофер Нкунку ("Лейпциг", национальность – Франция)
Нападающие:
Рафаэл Леау ("Милан", национальность – Португалия)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", национальность – Египет)
Винисиус Жуниор ("Реал", национальность – Бразилия)
Бернарду Силва ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)
Луис Диас ("Ливерпуль", национальность – Колумбия)
Роберт Левандовский ("Барселона", национальность – Польша)
Рияд Марез ("Манчестер Сити", национальность – Алжир)
Сон Хин Мин ("Тоттенхэм", национальность - Южная Корея)
Карим Бензема ("Реал", национальность – Франция)
Гарри Кейн ("Тоттенхэм", национальность - Англия
Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", национальность – Уругвай)
Садио Мане ("Ливерпуль", национальность – Англия)
Себастьен Алле ("Боруссия Дортмунд", национальность – Кот-д'Ивуар)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", национальность – Португалия)
Душан Влахович ("Ювентус", национальность – Сербия)
Килиан Мбаппе (ПСЖ", национальность – Франция)
Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити", национальность – Норвегия)
Издание L'Equipe отметило, что Месси не попал в список претендентов из-за провального сезона в ПСЖ. Аргентинец был якобы в плохой форме и имел напряженные отношения с предыдущим главным тренером парижан Маурисио Почеттино. К тому же Месси забил лишь 6 голов в чемпионате Франции и не спас ПСЖ от поражения "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов.