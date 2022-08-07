Лионель Месси забил два гола и отдал голевую передачу в игре с "Клермоном".

В рамках первого тура французской Лиги 1 ПСЖ встречался на выезде с "Клермоном". Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 5:0.

В начале встречи ПСЖ почти сразу вышел вперед – на девятой минуте отличился бразильский нападающий Неймар. На 26-й минуте гости укрепили преимущество точным ударом Ашрафа Хакими, а на 38-й усилиями Маркиньоса довели счет первого тайма до разгромного - 3:0.

Во втором тайме, под занавес встречи, дублем отметился Лионель Месси. Победную точку он поставил эффектным ударом через себя. Гол получился настолько красивым, что после этого болельщики "Клермона" стали скандировать имя аргентинского нападающего.

Клермон - ПСЖ - 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86

"Клермон": Диав, Сейду, Ожье, Ветеска, Нето, Гоналон (Байе, 85), Рашани (Кауи, 82), Гастьен, Андрич, Аллевина (Доссу, 73), Сарачевич (Маньен, 73)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос (Мукиеле, 67), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмери, 82), Витинья (Паредес, 67), Сарабия (Экитик, 78), Месси, Неймар

Предупреждения: Витинья, Аллевина, Гоналон

Видео гола Месси:

Обзор матча:

Следующий матч ПСЖ проведет дома с "Монпелье". Встреча состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Клермон" 14 августа встретится с "Реймсом".

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

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