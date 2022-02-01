ПСЖ впервые с 2014 года не сыграет в финале Кубка Франции.

В понедельник, 31 января, в рамках 1/8 финала Кубка Франции по футболу ПСЖ принимал "Ниццу" и сенсационно проиграл.

В основное время команды не смогли забить голов, поэтому, согласно регламенту, победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Более удачливыми в пробитии одинадцатиметровых оказались футболисты "Ниццы", допустившие лишь один промах. Парижане же не забили два пенальти: Леандро Паредес и Хави Симонс не смогли забить.

ПСЖ – "Ницца" - 0:0 (5:6 в серии пенальти)

ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Симонс, 80), Керер, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 80), Данилу Перейра, Верратти, Эррера (Паредес, 46), Месси, Икарди (Мбаппе, 64), Дракслер.

"Ницца": Булка, Лотомба (Аталь, 62), Тодибо, Данте, Амави, Будауи (Браими, 75), Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 75), Клюйверт (Гессан, 90), Дольберг (Делор, 63), Гуири.

Предупреждения: Данилу Перейра, Керер, Дагба - Гуири (Будауи, Шнайдерлин, Тодибо, Аталь.

Обзор матча:

Серия пенальти:

Добавим, что форвард ПСЖ Лионель Месси впервые играл за парижан под 10-м номером. В других турнирах аргентинец выступает за ПСЖ в футболке с номером 30.

Стоит отметить, что парижане впервые с 2014 года не сыграют в финальном матче Кубка Франции.

Читайте такжеСделка века: Реал бесплатно подпишет самого дорого футболиста планеты - СМИНапомним, ПСЖ стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде "Феньи Ольнуа" (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с "Ванном" (4:0).

"Ницца" же начала с победы над "Шоле" (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что "Лион" и "Париж" не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.

В четвертьфинал Кубка Франции вышли "Ницца", "Монако", "Марсель", "Амьен", "Нант", "Бастия", "Бержерак" и "Версаль".

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