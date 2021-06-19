Все решил единственный забитый мяч в дебюте встречи.

Сборная Аргентины провела свой второй поединок на Кубке Америки-2021, который проходит в Бразилии.

После потери очков в стартовом туре, аргентинцы смогли одержать первую победу на турнире.

На 13-й минуте игры Лео Месси отдал голевой пас на Гвидо Родригеса, а тот переправил мяча в сетку ворот.

Аргентина - Уругвай - 1:0

Гол: Гвидо Родригес, 13

Аргентина: Э. Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Чельсо (Паласиос, 52), Г. Родригес, Месси, Л. Х. Мартинес (Корреа, 52), Гонсалес (Ди Мария, 70)

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Д. Гонсалес (Торрес, 70), Винья, Торрейра (Весино, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавани

Видеообзор матча от MEGOGO.

В другом матче игрового дня в группе B Чили со счетом 1:0 одолел Боливию.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Сначала Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе A выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе B - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Артем Будрин