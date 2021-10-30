Аргентинский нападающий до сих пор не забил в чемпионате Франции.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил собственный антирекорд результативности в национальных чемпионатах.

Месси ни разу не смог отличиться за первые пять матчей в чемпионате Франции. В поединке против "Лилля" 29 октября он был заменен в перерыве из-за небольшого повреждения.

Как сообщает Squawka, Месси впервые с сезона 2005-2006 не смог забить ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи в рамках национального чемпионата до ноября.

Сезон 2005-2006 был вторым в профессиональной карьере аргентинца.

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Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывалась в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.

На данный момент Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов - в этом турнире на его счету 3 гола.

Автор: Антон Дударь