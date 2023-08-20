Лионель Месси завоевал 44-й трофей в своей карьере.

В ночь на 20 августа "Интер Майами" одержал победу над футбольным клубом "Нэшвилл" в финальном поединке Кубка лиг-2023.

Таким образом, "Интер Майами" завоевал первый трофей в своей истории.

Первый трофей "Интеру Майами" помог завоевать звездный новичок клуба Лионель Месси. Аргентинец забил гол в основное время матча, а потом отличился и в серии пенальти. Всего в рамках Кубка лиг-2023 Месси сыграл 7 игр и забил 10 голов, став лучшим бомбардиром этого турнира.

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Стоит отметить, что Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

36-летний аргентинец обошел легендарного бразильца Дани Алвеса, который за свою карьеру выиграл 43 трофея.

Напомним, что Лионель Месси десять раз выиграл Ла Лигу, восемь - Суперкубок Испании, семь - Кубок Испании, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА, три раза побеждал в Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА, два раза выигрывал чемпионат Франции и один Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Месси выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.

Также стоит отметить, что Лионель Месси является рекордсменом по количеству выигранны "Золотых мячей" - у аргентинца их 7.

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