Холанд и Мбаппе, по мнению Месси, начнут новую эпоху.

Нападающий "Интера" Майами Лионель Месси поделился мыслями о форвардах Эрлинге Холанде и Килиане Мбаппе, которые стали соответственно 2-м и 3-м в голосовании за "Золотой мяч".

"Они оба - экстраординарные игроки. Я провел два года в одном клубе с Килианом. Знаю, что у него огромный талант. Он еще очень молод. Они оба еще молоды. В будущем мы встретим их здесь снова. У Холанда также выдающаяся карьера. Я убежден, что они также очень скоро станут обладателями "Золотого мяча", - сказал Месси на церемонии вручения "Золотого мяча".

Лионель Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч"

В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась 67-я торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2023" - приза лучшему футболисту мира от журнала France Football.

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Награду получил нападающий сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси. В борьбе за награду аргентинец опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Это восьмой "Золотой мяч" в карьере Месси. Ранее он получал этот приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Это лучший показатель в истории футбола. У Криштиану Роналду пять подобных наград.

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