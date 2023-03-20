Парижане в родных стенах всухую проиграли "Ренну".

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок 28-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ противостоял "Ренну".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

Футболисты "Ренна" открыли счет в концовке первого тайма - гол забил Карл Токо Экамби с передачи Бенжамена Буриго.

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В дебюте второго тайма Арно Калимуэндо с паса Лесли Угочукву удвоил преимущество своей команды, установив финальный счет на табло.

ПСЖ - "Ренн" - 0:2

Голы: Токо Экамби, 45, Калимуэндо, 48

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Заир-Эмри, 46), Перейра, Бичиабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш, Верратти, Руис (Экитике, 56), Витинья, Месси, Мбаппе

"Ренн": Манданда, Спенс (Траоре, 78), Ву, Теат, Омари, Трюффер (Мелинг, 5), Дуэ (Гуири, 71), Бурижо, Угочукву (Сантамария, 78), Токо Экамби - Калимуэндо (Салах, 78)

Предупреждения: Заир-Эмри - Ву

Обзор матча:

Несмотря на поражение, ПСЖ сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 66 набранных очков. На второй позциии идет "Марсель" с 59 баллами. "Ренн" набрал 50 очков и занимает 5-е место.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет против "Лиона" (2 апреля), а "Ренн" померяется силами с "Лансом" (1 апреля).

Напомним, ранее ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Баварии" в 1/8 финала.

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