Во французском ПСЖ зафиксировали четыре случая коронавируса. Инфицировался болезнью и лидер команды - Лионель Месси.
Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.
Кроме Месси, COVID-19 обнаружили также у Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Битумазала. Все игроки оказались на самоизоляции.
Напомним, что ранее Андрей Шевченко заразился ковидом, а также Александр Зинченко.
ПСЖ третьего января сыграет против "Ванна" на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Затем девятого января парижане в гостях проведут матч против "Лиона" в рамках 20-го тура Лиги 1.
Напомним, что гол Месси был признан лучшим мячом группового этапа Лиги чемпионов.
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Лионель Месси: выступления в "Пари Сен-Жермен"
- 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.
- В трех первых матчах в составе ПСЖ Месси не смог отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.
- В чемпионате Франции Месси забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи в 11 матчах.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов аргентинец отличился пять раз в пяти поединках.