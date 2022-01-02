Аргентинский гений отправился на самоизоляцию.

Во французском ПСЖ зафиксировали четыре случая коронавируса. Инфицировался болезнью и лидер команды - Лионель Месси.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Кроме Месси, COVID-19 обнаружили также у Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Битумазала. Все игроки оказались на самоизоляции.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко заразился ковидом, а также Александр Зинченко.

ПСЖ третьего января сыграет против "Ванна" на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Затем девятого января парижане в гостях проведут матч против "Лиона" в рамках 20-го тура Лиги 1.

Напомним, что гол Месси был признан лучшим мячом группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте такжеЧто такое "не везет": Месси стал лидером чемпионата Франции по ударам в штангу

Лионель Месси: выступления в "Пари Сен-Жермен"