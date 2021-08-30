Аргентинский гений вышел на замену во втором тайме вместо Неймара.

Лионель Месси дебютировал в составе "Пари Сен-Жермен". 34-летний аргентинец начал поединок против "Реймса" на скамье запасных, но на 66-й минуте вышел на замену.

Лео заменил своего бывшего напарника по "Барселоне" Неймара. Месси не изменил счет на табло: еще до его появления дубль оформил Килиан Мбаппе и этого парижанам хватило для победы.

Чемпионат Франции. 4-й тур

"Реймс" - ПСЖ - 0:2

Голы: Мбаппе, 16, 63

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе

Видео обзор поединка от медиасервиса MEGOGO.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить сделку из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Он будет выступать под №30.

По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.

Автор: Артем Будрин