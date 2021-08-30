Лионель Месси / фото REUTERS
Лионель Месси дебютировал в составе "Пари Сен-Жермен". 34-летний аргентинец начал поединок против "Реймса" на скамье запасных, но на 66-й минуте вышел на замену.
Лео заменил своего бывшего напарника по "Барселоне" Неймара. Месси не изменил счет на табло: еще до его появления дубль оформил Килиан Мбаппе и этого парижанам хватило для победы.
фото twitter.com/PSG_inside
фото REUTERS
Месси в матче против Реймса / фото REUTERS
Чемпионат Франции. 4-й тур
"Реймс" - ПСЖ - 0:2
Голы: Мбаппе, 16, 63
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе
Видео обзор поединка от медиасервиса MEGOGO.
Лионель Месси: трансфер в ПСЖ
- В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить сделку из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.
- 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.
- 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Он будет выступать под №30.
- По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.