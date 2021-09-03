Эпизод, к счастью, не стал трагическим.

В Южной Америке продолжается отборочный турнир на чемпионат мира-2022. Сборная Аргентины приехала в гости к Венесуэле и победила со счетом 3:1 благодаря голам нападающих миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа. Последний оформил дубль.

Тем не менее матч мог бы стать трагическим для гения футбола Лионеля Месси. На 31-й минуте защитник Венесуэлы Адриан в жестоком подкате едва не травмировал Лионеля. Центрбек грубо прямой ногой влетел в колено Месси.

Этот случай напомнил подкат шведского футболиста Даниэльсона против Артема Беседина на Евро-2020, который ужасно завершился для украинца. Месси же родился в рубашке - ему повезло избежать повреждения колена. Арбитр показал красную карточку Адриану и тот покинул поле.

А через партнера-грубияна пострадал новичок киевского "Динамо" Эрик Рамирес. Тренер заменил венесуэльского форварда, чтобы компенсировать потерю защитника. Месси провел на поле все 90 минут.

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Автор: Артем Будрин