Кристиан Фагундес стал единственным легионером, который вернулся в "Зарю" после начала войны.

Бразильский полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес поддержал Украину в войне против РФ, сделав татуировку перед возвращением в украинский клуб.

Об этом футболист рассказал в интервью пресс-службе луганчан.

"Я сделал это тату, когда вернулся с Украины в Бразилию, это фраза из Библии: "Не бойся и не отчаивайся, потому что Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты не пошел".

Еще я сделал флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема и я хочу, чтобы этот ужас скорее закончился. Цифры – это дата, когда началась война и когда я смог уехать с Украины", – сказал Кристиан.

Кроме того, Кристиан Фагундес рассказал о том, почему решил вернуться в украинский клуб, а не покинуть команду, как большинство легионеров.

"Я очень рад находиться здесь, в составе именно этой команды. "Заря" - большая команда, одна из самых больших, где я когда-то играл. Я благодарен болельщикам за поддержку и хочу отблагодарить их хорошим футболом. Верю, что мы сможем достичь высот вместе с "Зарей".

Когда началась война, я был в Запорожье. Мы добрались автобусом до Львова, а потом шли пешком еще около 70 километров. Была невероятная очередь из автомобилей. Впрочем, из Бразилии прислали за нами фургон.

Мне понравились люди в Украине, они здесь очень вежливые. Кроме того у вас работает государственная система. До войны здесь было безопасно и удобно.

Я верю, что народ Украины очень сильный, а Украина большая страна. Надеюсь, что скоро все будет хорошо", – рассказал Кристиан.

Стоит отметить, что Кристиан стал единственным легионером "Зари", который несмотря на развязанную РФ полномасштабную войну, вернулся в луганский клуб.

22-летний бразилец перешел в "Зарю" в начале прошлого сезона из "Гремио" в статусе свободного агента. За половину сезона он успел отыграть в 22-х матчах в футболке луганского клуба, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник покинул луганский клуб и перешел в полтавскую "Ворсклу". Новым наставником "Зари" был назначен известный нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Напомним, "Заря" начнет новый сезон 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Своего соперника луганчане узнают 18 июля.

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