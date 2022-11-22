Сборная Польши стартует на мундиале поединком с неуступчивыми мексиканцами.

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре, сборная Польши сыграет против национальной команды Мексики.

Поединок пройдет в Дохе на стадионе "974". Арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена - промышленного прошлого этой набережной.

История противостояний сборных Польши и Мексики насчитывает восемь матчей. Семь из них в товарищеских матчах, в которых трижды праздновала победу Мексика, дважды Польша и еще дважды коллективы играли вничью. В последний раз это случилось в 2017-м: Польша в Гданьске уступила 0:1.

Видео дня

В 1978 году единственный раз состоялась встреча на официальном уровне. Тогда сборная Польши в рамках группового этапа обыграли Мексику со счетом 3:1.

Мексика - Польша: прогноз

Мексика и Польша рассматриваются букмекерами, как претенденты на второе место квартета C. Аналитики не смогли определить явного фаворита этого противостояния.

Так, на победу Мексики можно сделать ставку с коэффициентом 2,72, на ничейный результат - 3,05. Победа сборной Польши оценивается коэффициентом 3,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,03. Гол Польши оценивают в 1,50, а на то, что отличится сборная Мексики, можно поставить за 1,37.

Мексика - Польша: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между командами Мексики и Польши в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт, а также видеосервис MEGOGO.

Кроме того, трансляция поединка Мексика - Польша будет доступна на Киевстар ТВ.

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Добавим, что кроме Польши и Мексики, в группе C также играют сборные Аргентины и Саудовской Аравии.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: