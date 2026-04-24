'Новый Довбик': форвард 'Динамо' заинтересовал сразу ряд топовых клубов Европы

Ранее Пономаренко установил рекорд "Динамо" по продолжительности голевой серии.

Нападающий киевского"Динамо" Матвей Пономаренко заинтересовал ряд топ-клубов из ТОП-5 европейских лиг. Об этом пишет AS.

Отмечается, что молодым нападающим киевлян интересуются клубы из Франции, Англии, Испании. Кроме того, им интересуются два немецких клуба – "Боруссия" Дортмунд и РБ "Лейпциг". По данным издания, футболиста уже называют "новым Довбиком".

Напомним, Матвей Пономаренко стал ключевым игроком "Динамо" в сезоне 2025/26. С начала сезона он забил 10 голов в УПЛ. Благодаря этому футболист делит первое место в ТОП-бомбардиров Премьер-лиги. Также футболист уже успел дебютировать за национальную сборную Украины, выйдя на замену и отличившись голом в матче против Швеции. Кроме того, благодаря этому он вошел в список самых молодых голеадоров в истории сборной.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро. В то же время, по информации издания, киевский клуб уже отклонил предложение по Пономаренко на сумму около 20 млн евро.

