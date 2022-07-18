Setanta Sports в Украине приобрела эксклюзивные права на показ матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и Фенербахче. Помимо Украины, онлайн-платформа setantasports.com станет единственным транслятором матчей, которые будут сыграны 20 и 27 июля в 13 странах Европы и Азии, а болельщики смогут посмотреть матчи бесплатно.

Это важное соглашение стало результатом плодотворного сотрудничества Setanta Sports с киевским Динамо. Стоит отметить, что первый после 12 декабря прошлого года официальный матч на выезде киевляне сыграют против турецкого Фенербахче. В январе-феврале этого года Динамо начало подготовку к новому сезону в товарищеских матчах, однако, после начала Россией широкомасштабной войны, чемпионат Украины был прерван, и киевскому Динамо пришлось временно переехать из Украины в Румынию, а затем в Польшу. После начала войны команда Мирчи Луческу провела несколько товарищеских матчей, в том числе и в благотворительных целях – против различных европейских клубов.

Первый матч второго отборочного этапа Лиги чемпионов начнется в 21:00 в городе Лодзь, Польша. Ответный матч против Фенербахче состоится 27 июля в Стамбуле; как и в случае с первым матчем, прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе setantasports.com.

Портфолио Setanta Sports в Украине включает эксклюзивный показ АПЛ, Бундеслиги, шотландской Премьер-лиги, бельгийской Суперлиги, английского чемпионшипа, а также матчи Кубка ассоциации и Кубка лиги, баскетбольную Евролигу и НБА, Формулу-1, Наскар, женские и мужские теннисные турниры, UFC, соревнования по гольфу и хоккею.

В Украине Setanta Sports вещает на телеканалах с 2019 года, а в 2021 году, – после приобретения Setanta Ukraine Adjara Group, – наряду с телеканалами, ее вещание распространилось также и на ОТТ-платформу. setantasports.com является первой спортивной онлайн-платформой на украинском рынке.