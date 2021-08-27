28 августа, в субботу, в 19:30 состоится игра команд "Динамо" и "Колос" в рамках 6 тура Чемпионата Украины по футболу.

Клубы сыграют на стадионе "Олимпийский" в Киеве, а будет транслировать игру телеканал 2+2.

В воскресенье, 29 августа, в 19:30 команды "Заря" и "Ворскла" сыграют в рамках 6 тура Чемпионата Украины по футболу.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 6-го тураМатч состоится на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Транслировать игру телеканал УНИАН.

Напоминаем, что из-за правил проведения массовых мероприятий во время пандемии условия посещения стадиона болельщиками могут меняться, следите за официальной информацией.

Смотреть игру команд в чемпионате Украины по футболу и узнавать о последних новостях футбольных матчей можно в эфире телеканалов УНИАН и 2+2.

Автор: Григорий Бондарь