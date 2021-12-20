В центральном матче 20-го тура бельгийского первенства "Брюгге" и "Андерлехт" сыграли вничью.

В воскресенье, 19 декабря, в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с "Андерлехтом" (2:2). После игры вокруг матча вспыхнул громкий скандал.

В этом матче случились проявления расизма со стороны болельщиков. Об этом рассказал главный тренер "Андерлехта" Венсан Компани.

"Я опустошен. На протяжении всего матча фанаты "Брюгге" называли меня, мой тренерский штаб и игроков коричневыми обезьянами. Это очень тяжело. Многие наши игроки многое отдали этой стране. Мы просто приехали играть в футбол.

Я не хочу вступать в конфликт с "Брюгге", но такие сейчас эмоции. Я просто очень хочу домой. Хочу провести время с людьми, которые для меня важны", - приводит слова Компани Voetbal International.

Отметим, что украинский левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и отыграл 59 минут, а его соотечественник-визави из "Андерлехта" Богдан Михайличенко просидел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча:

После 20-го тура "Брюгге" Эдуарда Соболя с 40 очками в активе идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Андерлехт" Богдана Михайличенко заработал 35 баллов и занимает 4-ю строчку.

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Автор: Владимир Медяник