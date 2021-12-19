Роман Безус своими голевыми пасами помог "Генту" одержать победу.

Полузащитник Роман Безус, который играл за сборную Украины на Евро-2020, провел успешный матч за "Гент" в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии.

В матче против "Сент-Трюйдена" Безус оформил так называемый ассистентский дубль - он отдал две голевые передачи.

Безус по разу ассистировал своим партнерам по команде в каждом из таймов, и это помогло "Генту" одержать победу со счетом 2:1.

Украинец сумел отметиться результативными действиями во втором матче подряд - перед этим он также записал себе в актив голевой пас.

Видеообзор матча

В текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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Роман Безус: карьера в Бельгии

Экс-игрок "Ворсклы", "Динамо" и "Днепра" Безус выступает в Бельгии с 2016 года. Сперва он играл за "Сент-Трюйден", а в 2019 году перешел в "Гент".

За "Гент" 31-летний украинец провел 104 матча, в которых забил 17 голов и отдал 18 голевых передач.

Летом Безус был включен в состав сборной Украины на Евро-2020. На чемпионате он появился на поле один раз.

Автор: Антон Дударь