Поединок отбора ЧМ-2022 Албания — Польша едва не завершился досрочно из-за выходки болельщиков.

Во вторник, 12 октября, в рамках отбора на ЧМ-2022 национальная сборная Польши в гостях играла против Албании. Игра завершилась минимальной победой поляков, однако этот матч мог закончится и досрочно.

На 77-й минуте игры футболистам сборной Польши удалось открыть счет в матче, отметился Кароль Свидерски. Форвард поляков слишком бурно начал праздновать забитый гол возле албанских фанатов, чем вызвал сильное недовольство трибун. В итоге с трибуны на футболистов сборной Польши полетели разного рода предметы, в частности бутылки с водой.

Рефери встречи Клеман Тюрпен принял решение приостановить поединок, чтобы снять градус напряжения на трибунах стадиона в Тиране. Спустя несколько минут арбитр вернул команды на поле и матч был продолжен.

Видео беспорядков на трибунах:

Победа над албанцами в гостях позволила полякам выйти на вторую позицию в своей группе отбора чемпионата мира-2022. После восьми сыгранных туров в активе Польши 17 набранных баллов. Албания за восемь игр сумела заработать 15 очков и идет на третьей строчке. Лидирует в группе I сборная Англии с 20 очками.

Напомним, 12 октября, свой матч отбора ЧМ-2022 играла также сборная Украины. Команда Петракова во Львове расписала мировую со сборной Боснии и Герцеговины.

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Автор: Владимир Медяник