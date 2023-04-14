В параллельном поединке "Колос "практически без проблем обыграл "Ингулец".

В пятницу, 14 апреля, начались матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Первый поединок игрового дня свел "Минай" и "Кривбасс". Встреча проходила в Минае на стадионе "Минай-Арена".

Судьбу матча решил забитый гол закарпатцев на четвертой минуте благодаря Вишневскому. Нападающий является лучшим бомбардиром "Миная" - он забил уже четвертый гол в сезоне.

К концу матча ситуация на поле была крайне напряженной. Всего арбитр показал игрокам восемь желтых карточек. А уже после поединка к рефери Денису Шурману подошел главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб и начал выяснять отношения. В том числе наставник был недоволен тем, что не назначили пенальти в ворота "Миная".

"Война идет, б***ь.ты тупо сидишь в осаде и издеваешься над людьми. Так не делается. Тебе от этого легче?",- так обратился к арбитру Вернидуб.

После этого к желтой карточке во время матча тренер увидел перед собой еще и второе предупреждение и был удален.

"Минай" - "Кривбасс" 1: 0

Гол: Вишневский 4

"Минай": Бандура, Кравчук, Булеза (Рогозинский 60), Воробчак (Гечев 23), Твердохлеб, Немчанинов, Горин (Петько 83), Гончар, Витенчук, Мельник (Чуев 46), Вишневский

"Кривбасс": Клещук, Рябов, Приходько( Микитишин 46), Понедельник, Капич, Татарков (Кораблин 77), Бескоровайный, Устименко, Банада, Дибанго, Задерака (Лунев 68)

Предупреждения: Вишневский 54, Булеза 57, Твердохлеб 62, Немчанинов 90+2 - Бескоровайный 45+2, Понедельник 63, Капич 74, Лунев 88

В параллельном матче "Ингулец" потерпел домашнее поражение от "Колоса". В этом случае также все решил один забитый гол в первом тайме. Его на свой счет записал Вадим Милько.

"Ингулец" - "Колос" 0: 1

Гол: Милько 41

"Ингулец": Паламарчук, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Одарюк 46), Сидоренко (Нагиев 46), Клименко, Кухарук (Запорожец 71), Смоляков, Головкин, Д. Кравчук (Марусич 46), Козыренко (Резепов 66)

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, М. Кравченко, Смирный, Милько, Ильин (Велетень 85), Ореховский (Болбат 73), Мякушко, Лысенко (Безбородько 52, Попов 85)

Предупреждения: Марусич 90, Смирный 90+4 - Кравченко 62, Велетень 86

Эти победы позволили "Минаю" и "Колосу" подняться вверх в турнирной таблице. Закарпатцы выбрались из зоны вылета и теперь занимают 10 место, а ковалевцы подобрались вплотную к еврокубковой зоне, расположившись на шестой позиции.

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