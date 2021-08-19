Решение будет принято в начале следующей недели.

Выездной для сборной Украины матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Казахстана, который запланирован на 1 сентября, может быть перенесен в другую страну.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас.

Причиной является то, что в Казастане зафиксирована вспышка коронавируса.

На данный момент существует два варианта: или матч пройдет в Казахстане без зрителей, или же будет сыгран в другой стране.

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Решение будет принято на следующей неделе.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Автор: Антон Дударь