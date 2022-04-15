Президент "Стяуа" Джиджи Бекали назвал полк "Азов" нацистами.

Запланированный ранее благотворительный матч киевского "Динамо" против румынского клуб FCSB ("Стяуа") был отменен.

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Сообщается, что поединок был отменен из-за высказываний президента румынского клуба Джиджи Бекали в адрес полка "Азов".

"Руководство "Динамо" считает недопустимы высказывания владельца FCSB Джиджи Бекали относительно украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб FCSB был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений.

ФК "Динамо" (Киев) благодарит клуб FCSB и его президента Джиджи Бекали за помощь в организации тренировочного процесса нашей команды в Румынии, но подчеркивает, что наивысший приоритет сейчас это независимость нашей страны и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее президент румынского клуба прямым текстом назвал украинский полк "Азов" "нацистским".

Напомним, отряд специального назначения "Азов" является одним из подразделений, героически защищающих Мариуполь от российских оккупантов.

Вместо матча со "Стяуа", киевляне сыграют с лидером румынского чемпионата ЧФР 1907 Клуж. Матч состоится 20 апреля в 21:30.

Отметим, что "Динамо" сыграло уже два матча в рамках серии благотворительныъ поединков. В первой игре "бело-синие" обыграли польскую "Легию", во второй игре был побежден 22-х кратный чемпион Турции - "Галатасарай" (3:1).

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