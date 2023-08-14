Продолжительность поединка "Хетафе" - "Барселона" составила 116 минут.

В воскресенье, 13 августа, состоялся поединок 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Хетафе" на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" принимал "Барселону".

Игра сенсационно завершилась вничью со счетом 0:0.

Как сообщает издание Marca, матч "Хетафе" против "Барселоны" вошел в историю чемпионатов Испании, став самым длительным поединком Ла Лиги.

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Продолжительность этой встречи составила 116 минут. При этом чистое игровое время матча составило 56 минут. Футболисты "Барселоны" владели мячом 39 минут и 32 секунды, а игроки "Хетафе" - 16 минут и 45 секунд.

Стоит отметить, что в поединке "Хетафе" и "Барселоны" было сразу три удаления. Красные карточки получил вингер "Барселоны" Рафинья и нападающий "Хетафе" Хайме Мата. Также арбитр встречи выгнал с поля главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса.

Напомним, каталонская "Барселона" является действующим чемпионом Испании по футболу.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" сыграют 20 августа против "Кадиса". "Хетафе" в этот же день встретится с "Жироной", в составе которой выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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