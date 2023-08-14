В матче "Хетафе" против "Барселоны" было три удаления и ноль забитых голов.

В воскресенье, 13 августа, состоялся поединок первого тура чемпионата Испании по футболу встречались "Барселона" и "Хетафе".

Игра проходила на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" и завершилась вничью со счетом 0:0.

В первой половине встречи "Барселона" владела инициативой и нанесла три удара в створ ворот "Хетафе", но забить каталонцам не удалось. На 42-й минуте встречи "блаугранас" остались в меншинстве - красную карточку за грубый фол получил бразильский вингер Рафинья.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась - футболисты "Барселоны" продолжали атаковать и пытаться открыть счет в матче, однако реализация подводила гостей. На 57-й минуте составы команд уравнялись - вторую желтую карточку получил Хайме Мата и был удален с поля.

Затем был удален главный тренер "Барселоны" Хави. Наказание последовало за разговоры с рефери.

В концовке встречи гости претендовали на пенальти, но ВАР решил, что его не было. Итог матча - три удаления и ноль забитых голов.

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Суарес, Митрович (Порту, 46), Дуарте, Альварес, Джене, Максимович, Аленья (Лосано, 65), Латаса (Майораль, 64), Мата

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Эззальзули, 46), Кунде, Бальде, Гюндоган (Гави, 79), Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг, Педри (Фати, 79), Рафинья, Левандовски

Предупреждения: Митрович (15), Мата (31), Рафинья (38), Аленья (38), Суарес (82), Лосано (84), Джене (90), Гави (90), Порту (90)

Удаления: Рафинья (42), Мата (57), Хави (70)

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Хетафе" уже в четырех сезонах подряд не дает "Барселоне" забить на своем стадионе. Последние матчи, в которых каталонцам не удается отличиться на "Колисеум Альфонсо Перес", завершались следующим образом: в двух предыдущих встречах счет также был 0:0, а в сезоне-2020/2021 "Хетафе" выиграл со счетом 1:0.

В последний раз "Барселона" не могла забить одному сопернику на выезде четыре года подряд еще в 1970-х. Тогда такого добилась "Саламанка".

После матча главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес раскритиковал арбитра встречи. По мнению 43-летнего специалиста, каталонцы потеряли очки в стартовом туре Ла Лиги именно по вине рефери.

"Я сказал судье, что "Хетафе" прощают много фолов, а нам - нет. Вот почему он меня удалил. Однако мое удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы все равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Арбитр позволяет все это - никто больше. Я упомянул об этом, а меня за это удалили. Удаление Рафиньи - это совокупность происходившего. "Хетафе" позволяют так играть, нам - нет.

Соперник тянет время, мешает играть. Таков его футбол, это нормально. Также я не увидел никакой руки. Если игра рукой не очевидна, не свистите - так нам говорили", - приводит слова Хави Marca.

Добавим, что в следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Кадиса", а "Хетафе" померяется силами с "Жироной". Оба матча состоятся 20 августа.

Напомним, "Барселона" является действующим чемпионом Ла Лиги. В прошлом сезоне подопечные Хави Эрнандеса набрали 88 очков.

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