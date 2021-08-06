Мирон Маркевич назывался главным кандидатом на пост тренера сборной, но команду возглавит Сергей Ребров.

Экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич не возглавит сборную Украины, которую ранее покинул Андрей Шевченко.

Об этом в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, 6 августа у Маркевича состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Она "ничем не увенчалась" - Маркевича не будет в сборной Украины.

В то же время, как сообщает meta-ratings.com.ua, новым главным тренером сборной Украины будет назначен Сергей Ребров.

По информации источника, Реброву удалось решить все вопросы с руководством эмиратского клуба "Аль-Айн", касающиеся разрыва контракта, который был подписан этим летом.

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6 августа были улажены все формальности, а 9 августа Ребров будет утвержден в качестве главного тренера украинской сборной на исполкоме УАФ.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины: главное

1 августа Андрей Шевченко сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

На следующий день УАФ официально подтвердила уход тренера.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул украинскую сборную.

По словам Андрея Павелко, нового тренера сборной исполком УАФ должен утвердить 9 августа.

Автор: Антон Дударь