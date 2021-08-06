Экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич не возглавит сборную Украины, которую ранее покинул Андрей Шевченко.
Об этом в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.
По его информации, 6 августа у Маркевича состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Она "ничем не увенчалась" - Маркевича не будет в сборной Украины.
В то же время, как сообщает meta-ratings.com.ua, новым главным тренером сборной Украины будет назначен Сергей Ребров.
По информации источника, Реброву удалось решить все вопросы с руководством эмиратского клуба "Аль-Айн", касающиеся разрыва контракта, который был подписан этим летом.
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6 августа были улажены все формальности, а 9 августа Ребров будет утвержден в качестве главного тренера украинской сборной на исполкоме УАФ.
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины: главное
- 1 августа Андрей Шевченко сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.
- На следующий день УАФ официально подтвердила уход тренера.
- СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул украинскую сборную.
- По словам Андрея Павелко, нового тренера сборной исполком УАФ должен утвердить 9 августа.