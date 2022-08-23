"Красные дьяволы" набрали свои первые очки в новом сезоне АПЛ.

В понедельник, 22 августа, в матче 3-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 16-й минуте счет открыл нападающий "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо. После нескольких передач в касание мяч оказался в центре штрафной, где Санчо разобрался с хавбеком "Ливерпуля" Джеймсом Милнером, после чего пробил в угол ворот.

На 53-й минуте форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд упрочил преимущество хозяев в счете. Форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль с центра поля сделал передачу на ход Рэшфорду, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.

На 81-й минуте нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сократил отставание гостей. Однако на больше гостей не хватило.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 53 - Салах, 81

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия, Эриксен (ван де Бек, 86), Мактоминей, Эланга (Марсьяль, 46), Фернандеш, Санчо (Фред, 71), Рэшфорд (Роналду, 86)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвальо, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Салах, Фирмино, Диас

Предупреждения: Варан, Далот, Фернандеш - Александер-Арнольд

Обзор матча:

Отметим, что тренер "МЮ" оставил в запасе на этот матч Криштиану Роналду. Португалец вышел на замену лишь на 86-й минуте встречи.

"Манчестер Юнайтед" набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ливерпуль" с двумя баллами идет на 16-м месте.

В следующем туре "МЮ" отправится в гости к "Саутгемптону", а "Ливерпуль" будет принимать на своем поле "Борнмут".

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