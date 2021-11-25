Немецкий специалист Ральф Рангник возглавит "красных дьяволов".

Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник может стать новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", который недавно уволил норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

По версии издания, 63-летний немецкий тренер согласился возглавить "Ман Юнайтед". Стороны договорились о контракте на полгода. Рангник будет временно исполняющим обязанности главного тренера. После этого Ральф получит руководящую должность в структуре клуба на 2 года.

Сейчас ситуация зависит от "Локомотива". Московский клуб должен дать согласие на расторжение контракта с Рангником. В руководстве "Ман Юнайтед" убеждены, что этот нюанс не станет проблемой.

Читайте также"Им в больницу нужно, прочистить голову": легендарный Ибрагимович высказался о проблемах Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне

"МЮ" за 12 сыгранных туров в рамках АПЛ сумел набрать 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера турнира "Челси" составляет 12 баллов.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" идет на первом месте в группе F с 10 очками в активе. "Дьяволы" досрочно вышли в плей-офф турнира.

Следующий матч манкунианцы сыграют 28 ноября против "Челси" в рамках АПЛ. В ближайших поединках командой будет управлять тренер Майкл Каррик, пока не найдется другой наставник.

Автор: Артем Будрин