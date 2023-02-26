Команда Пепа Гвардиолы продолжает погоню за "Арсеналом" в АПЛ.

В субботу, 25 февраля, состоялся поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" противостоял "Манчестер Сити".

Встреча проходила на стадионе "Виталити" и завершилась разгромной победой команды Пепа Гвардиолы.

Гости смогли забить быстрый гол - на 15-й минуте отличился аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 29-й минуте "Манчестер Сити" укрепил свое преимущество благодаря забитому мячу норвежского голеадора Эрлинга Холанда, ассистировал ему Фил Фоден. Под занавес первой половины встречи отличился уже сам Фоден, доведя счет до крупного.

На 51-й минуте "Борнмут" смог забить гол, но в свои ворота - это сделал защитник Крис Мефам.

На 83-й минуте "вишенки" поразили уже ворота гостей: сделал это Хефферсон Лерма, установив итоговый счет встречи.

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 1:4

Голы: Лерма, 83 - Альварес, 15, Холанд, 29, Фоден, 45, Мефам, 51 (автогол)

Обзор матча:

Стоит отметить, что гол, забитый Холандом в этом матче, стал для норвежского форварда 27-м в 23 играх АПЛ. Таким образом, 22-летний футболист побил рекорд "Манчестер Сити" по голам в АПЛ в сезоне.

Ранее рекорд принадлежал легендарному аргентинскому нападающему Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/2015.

Добавим, что Холанд лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона АПЛ. На втором месте находится Харри Кейн (17 голов), у Маркуса Рашфорда и Айвана Тони - по 14 голов.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 55 очков и сократил отставание от лидирующего в чемпионате "Арсенала" на два очка (но у "канониров" еще есть матч в запасе). "Борнмут" остался на 19-м месте в зоне вылета (21 очко).

В следующем туре "горожане" сыграют с "Ньюкаслом", а "Борнмут" встретится с "Арсеналом". Оба матча пройдут в субботу, 4 марта.

Напомним, в зимнее трансферное окно в "Борнмут" из киевского "Динамо" перешел 20-летний защитник Илья Забарный. Украинец пока не дебютировал в чемпионате Англии, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. Ожидается, что Забарный сможет вернуться на поле через 2-4 недели.

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