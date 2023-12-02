"Манчестер Сити" примет на своем поле "Тоттенхэм" в центральном матче 14-го тура АПЛ.

В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" будет играть против "Тоттенхэма".

Игра пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен Саймон Хупер.

"Манчестер Сити" перед этим матчем с 29 баллами занимает второе место в турнирной табоице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" имеет в своем активе 26 очков и идет на 6-й строчке.

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В прошлом туре АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью против "Ливерпуля" (1:1). Гол в составе "горожан" забил Эрлинг Холанд. "Тоттенхэм" в минувшем туре проиграл на своем поле "Астон Вилле" (1:2).

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" обменялись домашними победами: "горожане" в первом круге выиграли на своем поле со счетом 4:2, во втором - "шпоры" победили со счетом 1:0.

Манчестер Сити - Тоттенхэм: прогноз

Безоговорочным фаворитом этой встречи является "Манчестер Сити". Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,28. На победу "Тоттенхэма" коэффициент 9,80. Ничья - 6,50.

На гол "Сити" в матче с "Тоттенхэмом" коэффициент 1,04. Гол "шпор" оценивается коэффициентом 1,59.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" является победа "горожан" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 8,60.

Манчестер Сити - Тоттенхэм: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

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