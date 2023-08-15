Поединок за Суперкубок УЕФА-2023 откроет новый еврокубковый сезон в Европе.

В среду, 16 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА-2023, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Севилья".

Традиционный матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы примет стадион "Георгиос Караискакис" в городе Пирей (Греция).

"Манчестер Сити" сыграет в матче за Суперкубок УЕФА впервые в своей истории. В прошлом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы победили в финале Лиги чемпионов миланский "Интер", завоевав первый трофей ЛЧ в клубной истории.

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"Севилья", в свою очередь, опытный боец в матчах за Суперкубок Европы. Это будет уже седьмой финал для них. Выиграть Суперкубок УЕФА испанскому клубу удалось лишь раз - в 2006 году они разгромили "Барселону" со счетом 3:0.

В прошлом сезоне "Севилья" в седьмой раз стала выиграла Лигу Европы, что является абсолютным рекордом турнира. В финале испанский клуб победил итальянскую "Рому".

К матчу за Суперкубок УЕФА-2023 обе команды подойдут в равных условиях, поскольку они провели свои первые матчи нового сезона в один день: 11 августа "Манчестер Сити" сыграл матч первого тура АПЛ против "Бернли" (3:0), а "Севилья" - первый тур чемпионата Испании против "Валенсии" (1:2).

"Севилья" и "Манчестер Сити" встречались между собой в официальных турнирах четыре раза. Все четыре матча выиграл английский клуб. Разница голов - 12:3.

Манчестер Сити - Севилья: прогноз

Фаворитом матча за Суперкубок УЕФА-2023, по мнению аналитиков, является команда Пепа Гвардиолы. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" в основное время 1,38. Победа "Севильи" оценивается коэффициентом 8,80. Ничья - 5,10.

Эксперты считают, что в матче "Манчестер Сити" - "Севилья" будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,72. На тотал меньше 2,5 коэффициент 2,20.

На гол "горожан" в этом матче ставки принимаются с коэффициентом 1,09. Гол испанского клуба - 1,81. Примечательно, что вероятность гола "Севильи" меньше, чем вероятность гола Эрлинга Холанда. На то, что норвежский форвард сможет отличиться в матче за Суперкубок УЕФА коэффициент 1,65.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Сити" - "Севилья", по мнению аналитиков, является победа "горожан" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 6,50.

Манчестер Сити - Севилья: трансляция

Противостояние "Манчестер Сити" и "Севильи" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, поединок за Суперкубок УЕФА-2023 должен был состояться в российском городе Казань, но страну-террориста лишили права на проведение встречи из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

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