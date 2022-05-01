В субботу, 30 апреля, на стадионе "Элланд Роуд" в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Лидс" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Счет был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился полузащитник Родриго Эрнандес, ему ассистировал Филип Фоден. На 54-й минуте преимущество "Сити" удвоил защитник Натан Аке, голевой пас отдал Рубен Диаш. На 78-й минуте нападающий Габриэл Жезус довел счет до разгромного, результативную передачу оформил Фоден. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился хавбек Фернандиньо.
"Лидс" - "Манчестер Сити" - 0:4
Голы: Родри, 13, Аке, 54, Жезус, 78, Фернандиньо, 90+3
"Лидс": Мелье, Даллас (Джеймс, 45+7), Эйлинг, Кох, Стрейк, Фирпо (Гелхардт, 62), Рафинья, Клих, Филлипс, Харрисон, Родриго
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке (Зинченко, 60), Лапорт, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри (Фернандиньо, 83), Грилиш, Фоден (Силва, 80), Стерлинг, Жезус
Предупреждения: Фирпо, 6 - Грилиш, 14, Канселу, 68
Обзор матча:
Украинец Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных, но появился на поле на 60-й минуте.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" над "Лидсом":
"Все игроки проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У "Лидса" были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч. Мы уже много раз были в своем нынешнем положении. Тут дело не в давлении. Все достаточно просто: нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится – чемпионом станет "Ливерпуль".
У нас еще много сложных матчей впереди. Сейчас надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов", - приводит слова Гвардиолы BBC.
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити". В активе "горожан" 83 набранных очка.
- На второй позиции идет "Ливерпуль", в активе которого на один балл меньше.
- "Челси" набрал 66 очков в 33 играх и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" (60) - на четвертом месте.
- "Лидс" набрал 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
- В зоне вылета находятся "Норвич" (20-е место, 21 очко), "Уотфорд" (19-е место, 22 очка), "Эвертон" (18-е место, 29 очков).