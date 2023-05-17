В среду, 17 мая, во втором матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сойдутся английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал". Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере.
Работать на этом матче будет почти полностью польская бригада арбитров, только румын Иштван Ковач будет исполнять обязанности четвертого рефери. Главный судьей встречи станет Шимон Марчиняк, а лайнсменами – Павел Сокольницкий и Томаш Лискевич. Отметим, что эта польская тройка обслуживала финал чемпионата мира-2022 в Катаре.
В прошлый вторник команды уже встречались в первом полуфинальном поединке. Тогда "Реал" первым открыл счет, но "Сити" успел сравнять. В итоге к ответному матчу коллективы подходят с равными цифрами в статистике – 1:1.
До встречи с "Реалом" подопечные Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне пересекались лишь с немецкими командами. Сначала "Сити" прошел "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), а потом и "Баварию" (3:0, 1:1).
"Сливочные" имели две встречи тоже с представителями одного футбольного первенства – английского. В 1/8 финала "Реал" был сильнее "Ливерпуля" (5:2, 1:0), а в четвертьфинале прошел "Челси" (2:0, 2:0).
На прошлых выходных команды синхронно одержали победу. "Манчестер Сити" сделал это более уверенно, переиграв" Эвертон" со счетом 3:0. "Реал" ограничился одним победным голом во встрече с "Хетафе".
В предыдущем сезоне коллективы также пересекались на стадии полуфинала Лиги чемпионов. В первом поединке на "Этихаде" английский клуб взял верх со счетом 4:3, а в ответном матче "Реал" лишь благодаря дублю Родриго после 90-й минуты сумел перевести встречу и овертайм и там одержать победу над "Сити" (3:1).
Манчестер Сити - Реал Мадрид: прогноз букмекеров
Букмекеры считают фаворитом непосредственно сегодняшнего матча "горожан". На их победу стоит коэффициент 1,7.в то же время победа "Реала" оценивается коэффициентом 5,00, а ничья – 4,5.
В итоговом результате полуфинального противостояния тоже преимущество на стороне "Манчестер Сити": коэффициент 1,3 против 3,4 у "Реала".
Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на такой результат – 8,00.
Манчестер Сити - Реал Мадрид: трансляция
Медиа-сервис MEGOGO проведет прямую трансляцию этого противостояния. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Сильнейшая команда этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с "Интером", который уверенно прошел "Милан" в параллельном полуфинале. Решающий матч запланирован в Стамбуле на 10 мая.