В первом поединке команды сильнейшего не обнаружили.

В среду, 17 мая, во втором матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сойдутся английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал". Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Работать на этом матче будет почти полностью польская бригада арбитров, только румын Иштван Ковач будет исполнять обязанности четвертого рефери. Главный судьей встречи станет Шимон Марчиняк, а лайнсменами – Павел Сокольницкий и Томаш Лискевич. Отметим, что эта польская тройка обслуживала финал чемпионата мира-2022 в Катаре.

В прошлый вторник команды уже встречались в первом полуфинальном поединке. Тогда "Реал" первым открыл счет, но "Сити" успел сравнять. В итоге к ответному матчу коллективы подходят с равными цифрами в статистике – 1:1.

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До встречи с "Реалом" подопечные Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне пересекались лишь с немецкими командами. Сначала "Сити" прошел "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), а потом и "Баварию" (3:0, 1:1).

"Сливочные" имели две встречи тоже с представителями одного футбольного первенства – английского. В 1/8 финала "Реал" был сильнее "Ливерпуля" (5:2, 1:0), а в четвертьфинале прошел "Челси" (2:0, 2:0).

На прошлых выходных команды синхронно одержали победу. "Манчестер Сити" сделал это более уверенно, переиграв" Эвертон" со счетом 3:0. "Реал" ограничился одним победным голом во встрече с "Хетафе".

В предыдущем сезоне коллективы также пересекались на стадии полуфинала Лиги чемпионов. В первом поединке на "Этихаде" английский клуб взял верх со счетом 4:3, а в ответном матче "Реал" лишь благодаря дублю Родриго после 90-й минуты сумел перевести встречу и овертайм и там одержать победу над "Сити" (3:1).

Манчестер Сити - Реал Мадрид: прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом непосредственно сегодняшнего матча "горожан". На их победу стоит коэффициент 1,7.в то же время победа "Реала" оценивается коэффициентом 5,00, а ничья – 4,5.

В итоговом результате полуфинального противостояния тоже преимущество на стороне "Манчестер Сити": коэффициент 1,3 против 3,4 у "Реала".

Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на такой результат – 8,00.

Манчестер Сити - Реал Мадрид: трансляция

Медиа-сервис MEGOGO проведет прямую трансляцию этого противостояния. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Сильнейшая команда этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с "Интером", который уверенно прошел "Милан" в параллельном полуфинале. Решающий матч запланирован в Стамбуле на 10 мая.

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