"Горожане" поиздевались над соперником из Испании.

В среду, 17 мая, на английском стадионе "Этихад " в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов встречались "Манчестер Сити" и "Реал".

Хозяева обладали необычайным преимуществом с первых минут. Со временем они смогли воплотить его в два гола. Их авторами стал Бернарду Силва. "Реал" до перерыва сумел ответить лишь дальним ударом Крооса в перекладину.

Во втором тайме "Манчестер Сити" уменьшил интенсивность своих атак, одна ошибка соперника в обороне позволила забить еще дважды. Сначала центральный защитник "Реала" Милитао оформил автогол, а затем нападающий хозяев Альварес через несколько минут после выхода на замену поставил жирную точку в этом поединке.

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Общий счет двухматчевого противостояния 5:1 в пользу "горожан".

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания) 4:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Силва 23, 37, Милитао 76 (авт.), Альварес 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсо – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне (Фоден 84), Гюндоган (Марез 79), Грилиш – Холанд (Альварес 89)

"Реал": Куртуа – Камавинга (Чуамени 80), Алаба, Милитао, Карвахаль – Васкес 80) – Модрич (Рюдигер 63), Кроос (Асенсио 70), Вальверде – Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос 80)

Предупреждения: Диаш 50, Гюндоган 62, Грилиш 90+1 – Карвахаль 55, Камавинга 75

Обзор матча:

"Манчестер Сити" вышел в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В 2021-году подопечные Пепа Гвардиолы играли в решающей битве за трофей, но тогда они уступили "Челси" со счетом 0:1.

На этот раз "горожане" встретятся в финальном противостоянии с итальянским "Интером", который днем ранее второй раз подряд обыграл "Милан".

Матч за трофей состоится 10 августа на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, Турция.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал", который в прошлом году в финале одержал победу английский "Ливерпуль".

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