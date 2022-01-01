Украинец не попал в заявку на матч с "Арсеналом".

Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заразился коронавирусом.

Именно по этой причине украинец не был включен в заявку "Сити" на матч 21-го тура против лондонского "Арсенала".

Зинченко сдал положительный тест на COVID-19, по этой причини украинца отстранили от работы с командой и отправили на карантин по протоколам безопасности, сообщает журналист Эндрю Тодос.

Также из-за заражения коронавирусом тренерский штаб Пепа Гвардиолы не может рассчитывать на Фила Фодена и Джона Стоунза.

Читайте такжеБитва грандов АПЛ: прогноз букмекеров и где смотреть матч Челси - ЛиверпульДобавим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Ман Сити" 12 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"