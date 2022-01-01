Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заразился коронавирусом.
Именно по этой причине украинец не был включен в заявку "Сити" на матч 21-го тура против лондонского "Арсенала".
Зинченко сдал положительный тест на COVID-19, по этой причини украинца отстранили от работы с командой и отправили на карантин по протоколам безопасности, сообщает журналист Эндрю Тодос.
Также из-за заражения коронавирусом тренерский штаб Пепа Гвардиолы не может рассчитывать на Фила Фодена и Джона Стоунза.
Читайте такжеБитва грандов АПЛ: прогноз букмекеров и где смотреть матч Челси - ЛиверпульДобавим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Ман Сити" 12 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 11 матчей - некоторое время он был травмирован.
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.