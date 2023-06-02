Подопечные Пепа Гвардиолы являются фаворитами предстоящего поединка.

В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Англии по футболу сезона-2022/2023, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли". Главным арбитром встречи назначен Пол Тирни.

На пути в финал Кубка Англии "Манчестер Сити" прошел: лондонский "Челси" в 1/32 финала (4:0), лондонский "Арсенал" в 1/16 финала (1:0), "Бристоль Сити" в 1/8 финала (3:0), "Бернли" в 1/4 финала (6:0), "Шеффилд Юнайтед" в 1/2 финала (3:0).

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"Манчестер Юнайтед" на пути к финалу прошел: "Эвертон" в 1/32 финала (3:1), "Рэдинг" в 1/16 финала (3:1), "Вест Хэм" в 1/8 финала (3:1), "Фулхэм" в 1/4 финала (3:1), "Брайтон" в 1/2 финала (1:0).

"Манчестер Сити" проводит один из наиболее выдающихся сезонов в истории английского футбола. "Горожане" претендуют на так называемый требл: победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Вопрос с титулом в Премьер-Лиге уже закрыт - подопечные Пепа Гвардиолы третий раз кряду стали чемпионами Англии. Осталось взять два трофея.

"Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика Тен Хага провел относительно неплохой сезон. "Красные дьяволы" сумели выполнить главную задачу на сезон - финишировать в топ-4 в АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Кроме того, манкунианцы завоевали Кубок английской лиги, победив в финале "Ньюкасл Юнайтед".

"Сити" и "Юнайтед" пересекались в рамках Кубка Англии 9 раз в своей истории. Трижды победу одержали "горожане", 6 раз побеждали "красные дьяволы". Последняя очная встреча "Юнайтед" и "Сити" в рамках Кубка Англии состоялась 8 января 2012 года. Игра завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 3:2.

За свою историю "Манчестер Сити" шесть становился победителем Кубка Англии. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, 12 раз выигрывал этот трофей.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают "Манчестер Сити". Так, на победу "горожан" в основное время ставки принимаются с коэффициентом 1,56. Триумф "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 5,70. Ничья - 4.60.

По мнению аналитиков, противостояние "Юнайтед" и "Сити" будет довольно зрелищным. На тотал больше 2,5 коэффициент - 1,67. Тотал меньше 2,5 - 2,28.

Букмекеры не сомневаются, что подопечным Пепа Гвардиолы удастся забить в основное время матча - коэффициент на гол "горожан" - 1,11. Гол "красных дьяволов" оценивается коэффициентом - 1,55.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают победу "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 8,00.

Победа "Ман Сити" в финале Кубка Англии с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,29. Итоговый триумф "Ман Юнайтед" - 3,80.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: трансляция

В прямом эфире на территории Украины финал Кубка Англии по футболу можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире: первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне 1871/72.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал", который выиграл этот трофей 14 раз.

Действующим обладателем Кубка Англии является "Ливерпуль", который в финальном матче 14 мая 2022 года победил "Челси" в серии пенальти со счетом 6:5.

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