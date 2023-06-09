10 июня состоится главный матч сезона для обеих команд.

В субботу, 10 июня, пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором "Манчестер Сити" сыграет против миланского "Интера".

"Интер" и "Манчестер Сити" раньше в истории никогда не играли между собой, а значит в Стамбуле будет их первая встреча. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити - Интер: прогноз букмекеров

Английская команда является фаворитом финала Лиги чемпионов. На победу подопечных Гвардиолы в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Триумф "Интера", в свою очередь, оценивается коэффициентом 6,80. Ничья - 4,80.

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По мнению прогнозистов, матч "Ман Сити" против "Интера" должен выйти результативным. Ставки на "Тотал более 2,5 голов" принимаются с коэффициентом 1,81. На "Тотал менее 2,5 голов" коэффициент - 2,16.

Победа "Ман Сити" в финале Лиги чемпионом с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,25. Итоговый триумф "Интера" - 4,44.

Напомним, в прошлом году в финале ЛЧ "Реал" с минимальным счетом обыграл "Ливерпуль". Решающий гол тогда забил Винисиус Жуниор.

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